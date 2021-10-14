Пашинян отметил важность создания единых рынков товаров и услуг в рамках ЕАЭС

ЕРЕВАН, 14 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что необходимо активизировать усилия по выявлению и устранению препятствий в торговле и созданию единых рынков товаров и услуг в рамках ЕАЭС. Об этом он заявил в четверг на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета.

"Выполнение имеющихся в этой сфере договоренностей укрепит основы функционирования союза, а отсутствие барьеров повысит нашу конкурентоспособность на внешних рынках. Считаю необходимым активизировать усилия по выявлению и устранению препятствий в торговле, созданию единых рынков товаров и услуг, выстраиванию эффективных логистических цепочек, повышению транзитного потенциала с учетом интересов бизнеса и прав граждан стран союза", - отметил он.

Также вопрос защиты внутреннего рынка ЕАЭС, возникшего вследствие экономического давления третьих сторон, является актуальным. "На сегодняшний день актуальным является также вопрос защиты внутреннего рынка союза в случае выявления негативного эффекта, возникшего вследствие экономического давления третьих сторон. В этом контексте выработка ответных мер имеет важное место в повестке как евразийской, так и любой региональной интеграции. Армения готова к тесному сотрудничеству с целью поиска путей выработки общего подхода в данном вопросе", - отметил он.

Премьер-министр Армении сообщил, что формирование в рамках Евразийского экономического союза общих рынков электроэнергии, газа, нефти и нефтепродуктов является необходимым условием для полной реализации потенциала экономической интеграции. "Вполне очевидно, что вопросы формирования общих рынков электроэнергии, газа, нефти и нефтепродуктов на пространстве ЕАЭС относятся к категории системообразующих. Формирование общих отраслевых рынков в энергетической сфере является не просто задачей по выполнению положений договора о создании ЕАЭС, а необходимым условием для полной реализации потенциала экономической интеграции", - отметил глава армянского кабмина.

Также Пашинян заявил, что создание условий для формирования рынка электромобилей в ЕАЭС отвечает интересам экологической безопасности и здоровья населения. "В этом контексте хочу выделить значимость проводимой на площадке [Евразийской экономической] комиссии работы, ориентированной на продвижение экологически чистого транспорта на евразийском пространстве. Создание условий для формирования рынка электромобилей в ЕАЭС исходит из интересов экологической безопасности и здоровья населения. Это также будет способствовать более широкому внедрению новых технологий и модернизации национальных экономик", - заявил он.