Путин назвал санкции против стран ЕАЭС способом подрыва законных правительств

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что санкции против стран - участниц ЕАЭС используются не только в экономических целях, но и для подрыва законных правительств.

Выступая в четверг на саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС), глава российского государства отметил рост торгово-экономических отношений внутри объединения и с другими странами. "Причем таких показателей удалось добиться несмотря на то, что некоторые государства - члены ЕАЭС подвергаются нелегитимным санкциями со стороны некоторых стран", - констатировал Путин. По его мнению, "ни для кого не секрет, что эти санкции используются не только как инструмент недобросовестной конкуренции, но и как средства для подрыва законных правительств путем создания социальных, экономический и политических проблем или усугубления имеющихся проблем, которых достаточно в любой стране".

В настоящее время различные рестрикции со стороны ряда стран Запада и их союзников введены против России и Белоруссии. В число стран ЕАЭС входят также Армения, Казахстан и Киргизия.