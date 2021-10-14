WSJ: Boeing разбирается с новой проблемой в конструкции 787 Dreamliner

ТАСС, 14 октября. Американский авиастроительный концерн Boeing пытается справиться с новой проблемой в конструкции самолетов 787 Dreamliner. Об этом пишет в четверг газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в компании.

По имеющимся сведениям, речь идет о дефектах титановых частей авиалайнера, которые обладают меньшим запасом прочности, чем необходимо. Это еще одна причина, по которой Boeing вынужден был приостановить поставки 787 Dreamliner на общую сумму около $25 млрд.

"Мы усилили наше внимание к качеству и постоянно поощряем всех членов нашей команды и цепочки поставок поднимать любые вопросы, требующие внимания", - сказал представитель авиаконцерна. Он отметил, что компания добивается прогресса в улучшении производства и повышает собственные стандарты, несмотря на перебои в работе.

В сентябре этого года Boeing стал объектом пристального внимания со стороны регулятора США по инспекции техники и Федерального авиационного управления США. В ведомстве отказались подписывать документы о результатах инспекции, пока не будут удовлетворены требования их экспертов по безопасности.

Корпорация и до начала пандемии переживала серьезный кризис. В октябре 2018 года Boeing 737 MAX 8 индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море вскоре после вылета, погибли все 189 человек на борту. Вторая катастрофа с самолетом этой модели произошла в марте 2019 года в Эфиопии, погибли 157 человек. После этого эксплуатация лайнера была приостановлена во многих странах, включая РФ, США и государства Евросоюза. Руководство Boeing признало, что причиной крушения обоих самолетов был сбой системы автоматического управления MCAS. Позднее авиаконцерн внес изменения в работу этой системы. В декабре 2020 года в США возобновилась эксплуатация этих самолетов.