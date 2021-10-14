Госдума одобрила в I чтении продление срока уплаты пониженных взносов резидентами ТОСЭР

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий право правительства РФ продлевать для резидентов территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) срок, в течение которого они могут уплачивать пониженные страховые взносы. Документ коснется ТОСЭР, которые расположены за пределами Дальневосточного федерального округа.

Сейчас пониженные тарифы страховых взносов применяются в отношении резидента ТОСЭР (за исключением ТОСЭР, созданных на территории Дальневосточного федерального округа и свободного порта Владивосток), получившего такой статус не позднее чем в течение трех лет со дня создания соответствующей ТОСЭР. Учитывая, что применение пониженных страховых взносов в отношении резидентов ТОСЭР является одним из ключевых факторов принятия потенциальным инвестором решения о реализации проектов в моногородах и закрытых административно-территориальных образованиях, в которых созданы ТОСЭР, после третьего года функционирования указанных ТОСЭР привлечение инвесторов представляется крайне затруднительным, говорится в пояснительной записке.

В связи с этим законопроектом предлагается внести изменения в Налоговый кодекс, наделив правительство полномочиями по изменению в отношении ТОСЭР, расположенных за пределами Дальневосточного федерального округа, трехлетнего срока, в течение которого резиденты ТОСЭР, приобретая такой статус, одновременно получают право на применение в течение 10 лет пониженных тарифов страховых взносов. При этом измененный правительством в отношении отдельных ТОСЭР срок не может быть позднее 31 декабря 2024 года.

Законопроект был разработан в соответствии с перечнем основных мероприятий программы социально-экономического развития Кемеровской области - Кузбасса до 2024 года, утвержденного распоряжением правительства РФ от 6 марта 2021 года.