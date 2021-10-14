"Россети": информбезопасность в сетевом комплексе требует дальнейшего импортозамещения

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Использование высокоавтоматизированного оборудования в сетевом комплексе требует обеспечения информационной безопасности, что может быть решено путем дальнейшего импортозамещения цифровых продуктов. Об этом врио заместителя генерального директора компании "Россети" по цифровой трансформации Константин Кравченко сообщил на сессии Российской энергетической недели.

"Применение высокоавтоматизированных решений и технологий удаленного обслуживания электросетевого комплекса требует фокуса на обеспечение информационной безопасности и снижения зависимости от зарубежных поставщиков инновационных решений. В этой связи создание новых цифровых продуктов для инфраструктурной компании должно решаться с учетом политики импортозамещения", - отметил он.

Кравченко пояснил, что пандемия коронавирусной инфекции повысила интерес к технологиям дистанционного мониторинга и управления электросетевыми объектами, сервисам для удаленного взаимодействия с потребителями, а также коммуникации сотрудников. Более того, она стимулировала развитие мобильных клиентских сервисов, внедрение проектов обследования сетей с использованием "беспилотников", систем машинного зрения и видеонаблюдения.

В частности, сегодня "Россети" используют технологии удаленного присутствия при шеф-монтаже некоторых видов оборудования. Компания также начала тиражирование проекта "Цифровой электромонтер", которая "оцифрует" процессы организации работы линейного персонала.

Цифровая трансформация позволит не только повысить надежность энергоснабжения потребителей, но и значительно улучшить качество условий труда сотрудников за счет создания современных высокотехнологичных рабочих мест с повышенным удобством и безопасностью работы, добавил Кравченко.

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Территория деятельности компании охватывает 80 регионов РФ. Имущественный комплекс "Россетей" включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе "Россети ФСК ЕЭС", "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.