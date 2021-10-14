ЦБ России надеется, что проблемы Evergrande не станут причиной глобального кризиса

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Уроки кризиса 2007-2008 годов позволяют надеяться, что проблемы в крупнейшей девелоперской компании Китая Evergrande Group не повлекут за собой такого глобального кризиса, который возник из-за проблем на рынке ипотеки в США. Такое мнение высказала директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова в интервью Reuters.

"Мы внимательно следим за событиями [с Evergrande]. Вообще после кризиса 2007-2008 годов регуляторы проделали большую работу, и система обеспечения финансовой стабильности существенно улучшилась, а финансовая система стала более устойчивой. В результате, есть надежда, что такого глобального кризиса, который возник из-за проблем на рынке ипотеки в США, не случится", - отметила Данилова.

По ее словам, прямые риски в связи с компанией Evergrande ограничены, поскольку кредиторами компании являются прежде всего китайские банки, и у них мало внешнего долга, то есть непосредственно пострадавших глобальных инвесторов будет не так много.

Материнская компания Evergrande Group - один из крупнейших девелоперов КНР - испытывает трудности с выплатой долга, который достиг отметки в $300 млрд. Компания пропускает выплаты по процентам своим кредиторам, поставщикам и инвесторам.