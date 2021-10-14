Глава МИД Венгрии призвал не смешивать политику и энергетику и извлечь урок из кризиса

МОСКВА , 14 октября. /ТАСС/. Смешение политики и энергетики привело к нынешнему энергетическому кризису в Европе. Такое мнение высказал в четверг в ходе международного форума "Российская энергетическая неделя" министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

"Конечно, есть ошибки, которые и привели Европу к данной ситуации (энергетическому кризису - прим. ТАСС). Нам никогда не нравилось смешивание политики и энергетики, потому что когда политика и идеология смешиваются с энергетикой, то получаются такого рода кризисы. Мы должны научиться на наших прошлых ошибках, извлечь уроки и понимать, что политика и энергетика не должны смешиваться", - отметил Сийярто.

Перечисляя конкретные ошибки европейской политики, Сийярто в том числе отметил отказ от ядерной энергетики. "Считать, что ядерная энергия не является устойчивой, и не давать игру на равных именно ядерной энергетике - это неправильный подход", - сказал он.

Сотрудничать с Россией

Другим примером смешивания политики и энергетики Сийярто назвал отказ Европы от полноценного сотрудничества с Россией. "Мы (Венгрия - прим. ТАСС) небольшая страна, мы изучили историю и знаем, что должно быть справедливое соотношение в сотрудничестве между востоком и западом, иначе мы проиграем", - сказал он. Сийярто добавил, что надеется на развитие сотрудничества Европы и России и преодоление проблем.

Еще одной ошибкой венгерский дипломат назвал отношение европейских политиков к газу. "В "зеленой" сделке к газу относятся очень враждебно. Но мы должны понимать, что если у нас не будет газа, то у нас будут проблемы. Мы должны считать газ одним из важнейших источников, даже когда речь идет об энергопереходе", - сказал он.

Ошибочным по словам Сийярто стал и краткосрочный подход. "Речь идет о хранилищах в Европе. Почему они пусты? Почему не были приняты правильные политические решения, чтобы избежать такой ситуации?" - задался он вопросом. "Что сделали мы, венгры. Уровень заполненности наших хранилищ - 82%. Мы небольшая страна, мы приняли стратегическое решение и реализовали его. Нашему примеру могут последовать и другие страны", - подчеркнул он.