В Венгрии объяснили, почему отказались от поставок газа через Украину

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Венгрия приняла решение отказаться от поставок газа через Украину ради обеспечения своей энергетической безопасности. Об этом в четверг заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в ходе выступления на Российской энергетической неделе.

"Мы знаем, что маршрут, который использовался [для поставок газа] через Украину нуждается в серьезной реконструкции, которая не проводилась. Мы отвергли предложение о получении газа через Украину, потому что мы должны способствовать энергетической безопасности нашей страны", - отметил он. Министр подчеркнул, что таково решение Венгрии и никто не имеет права вмешиваться в суверенные дела этой страны.

Сийярто отметил, что политика и идеология не должны смешиваться с энергетикой, поскольку это может привести к таким проблемам, как разворачивающийся в настоящее время газовый кризис в Европе. Кроме того, глава МИД подчеркнул, что в Европе сейчас практически отсутствует интерес к сотрудничеству с Россией, и выразил надежду на развитие такого сотрудничества в будущем.

"Газпром" с 1 октября начал поставлять газ в Венгрию по долгосрочному контракту, заключенному 27 сентября, через газопровод "Балканский поток" (продолжение "Турецкого потока") и трубопроводы Юго-Восточной Европы. В свою очередь Киев заявил о разочаровании этим фактом и пообещал обратиться в Еврокомиссию для предоставления оценки соответствия этого соглашения европейскому законодательству в области энергетики. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отверг критику Украины относительно соглашения, заявив, что не может учитывать точку зрения Киева в этих вопросах.