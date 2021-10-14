Чечня возглавила рейтинг самых быстрорастущих за два года субъектов России

ГРОЗНЫЙ, 14 октября. /ТАСС/. Чеченская республика возглавила рейтинг самых быстрорастущих субъектов России в 2020 - 2021 годах следует из отчета SberCIB Investment Research, представленного на III Российском Исламском экономическом форуме.

"По результатам двух последних лет самым быстрорастущим субъектом России стала Чечня. Экономика региона выросла преимущественно за счет строительной отрасли", - прокомментировал данные отчета главный экономист SberCIB Investment Research Антон Струченевский.

"Сейчас в республике уже завершено возведение ТРЦ "Грозный молл" - прозрачного здания кристаллической формы в виде звезды. Еще одна крупная стройка - самая высокая в Европе башня "Ахмат Тауэр", для которой уже заложены сваи. Также в Чечне в апреле 2021 года отмечен колоссальный рост экспорта оборудования для транспортировки нефти и нефтепродуктов, который принес региону $324 млн", - добавил он.

Помимо Чеченской Республики, в десятку наиболее быстрорастущих регионов по итогам 2020-2021 года вошли Тульская область, Москва, Республика Ингушетия, Тюменская область (без автономных округов), Пензенская область, Московская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ярославская область и Севастополь.

Практически во всех регионах подъем обрабатывающей промышленности связан с оживлением экспорта. В Ямало-Ненецком автономном округе основным драйвером экономического роста стала добыча газа на фоне увеличения спроса на него в Европе. Для Москвы важным фактором оказалось наличие фармацевтической и пищевой отраслей, которые поддержали экономику города в пик пандемии. Строительство помогло нарастить показатели в регионах Северного Кавказа и в Севастополе.

Также по оценкам Сбера, экономическая активность в подавляющем большинстве российских регионов вернулась к допандемийному уровню. "В 63 регионах из 85 выпуск в базовых отраслях в первом полугодии 2021 года превысил показатели того же периода 2019 года. При этом в 22 регионах решающую роль в восстановлении сыграла обрабатывающая промышленность, в 16 - строительство, в 13 (в том числе в Санкт-Петербурге, Нижегородской и Воронежской областях и других) - торговля", - сказано в статистике компании.

О форуме

Третий Российский Исламский Экономический Форум "Россия - гарант партнерства" проходит 14-15 октября в Грозном (Чечня). Мероприятие организовано при поддержке ПАО Сбербанк и призвано способствовать развитию делового сотрудничества России и стран исламского мира. Соорганизаторами форума также являются Международная Ассоциация Исламского Бизнеса и KPMG.