Кадыров: исламский банкинг может повысить уровень доступности финансовых услуг в Чечне

ГРОЗНЫЙ, 14 октября. /ТАСС/. Исламский банкинг может стать действенным инструментом для повышения уровня доступности финансовых услуг в Чеченской Республике, заявил глава региона Рамзан Кадыров в своем приветственном слове к участникам III Российского Исламского экономического форума.

"Сегодня одной из приоритетных задач, направленных на эффективную реализацию инвестиционной политики в Чеченской Республике, является повышение уровня доступности финансовых услуг в регионе. В этой связи действенным инструментом развития финансовой системы в регионе и в стране в целом нужно рассматривать и исламский банкинг", - сказал Кадыров.

Он отметил, что в настоящее время, по данным международных консалтинговых компаний, более чем в 50 странах мира действуют свыше 1 тыс. исламских финансовых институтов. "Исламское финансирование активно развивается в таких странах, как Великобритания, Франция, Швейцария, США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Япония и др. А у нас с вами сегодня имеются все необходимые условия и возможности для развития и дальнейшего расширения сотрудничества в данной сфере", - добавил он.

Третий Российский Исламский экономический форум "Россия - гарант партнерства" проходит 14-15 октября в г. Грозный. Мероприятие организовано при поддержке ПАО "Сбербанк" и призвано способствовать развитию делового сотрудничества России и стран исламского мира. Соорганизаторами форума также являются Международная ассоциация исламского бизнеса и KPMG.