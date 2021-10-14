Аграрии Кабардино-Балкарии к октябрю намолотили на 18,5% больше зерновых, чем в 2020 году

НАЛЬЧИК, 14 октября. /ТАСС/. Аграрии Кабардино-Балкарии к 1 октября намолотили почти 800 тыс. т зерновых и зернобобовых культур, что на 18,5% больше соответствующего периода 2020 года. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе Северо-Кавказстата по Республике Кабардино-Балкария.

"Всеми сельскохозяйственными производителями респуьлики на 1 октября 2021 года завершена уборка зерновых колосовых культур, продолжается уборка кукурузы на зерно, семян подсолнечника, сбор картофеля и овощей. Намолочено 799,7 тыс. т (в первоначальном весе) зерновых и зернобобовых культур, что на 18,5% больше соответствующего уровня предыдущего года, средняя урожайность - 50,8 ц с одного га (на 8,1% выше уровня 2020 года)", - говорится в сообщении. Кроме того, согласно статистике, больше собрали кукурузы на зерно - 520,8 тыс. т (115,7%), однако меньше получено семян подсолнечника - 16,7 тыс. т (92,6%).

Как отмечается, в сельскохозяйственных организациях республики сосредоточено 35,3% от посевной площади посевов зерновых и зернобобовых культур всех категорий хозяйств, 56,4% площади - посадки овощей, 7,1% площади - под картофелем. Зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы) обмолочены на 93,5% площадей. Намолотилт 150,7 тыс. то зерна, средняя урожайность составила 33 ц с 1 га, тогда как в 2020 году - 26 ц с 1 га.

К началу октября кукурузы в республике на зерно намолотили 34,5 тыс. т. Средняя урожайность сложилась выше прошлогоднего уровня - 51,6 ц с 1 га, а в 2020 году - 43,5 ц с 1 га. Овощей собрали 91,7 тыс. т. В крестьянских хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, намолотили 33,2% общего объема зерна (без кукурузы), 45% кукурузы на зерно, собрали 5,2% картофеля и 8,4% овощей.

Ранее сообщалось, что более 2,24 млрд рублей направили на поддержку агропромышленного кластера Кабардино-Балкарии в 2021 году. При этом отмечалось, что возможно увеличение суммы по мере подписания до конца 2021 года новых соглашений. Как отмечали в Минсельхозе, агропромышленный комплекс Кабардино-Балкарии нацелен на развитие всех отраслей, поэтому господдержка направляется на развитие растениеводства, животноводства, мелиорации, отдельных направлений пищевой перерабатывающей промышленности. Кроме того, на развитие сельхозкооперации и малых форм хозяйствования, а также на развитие сельских территорий.