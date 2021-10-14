В ЦБ заявили о готовности поддержать рынок при введении США санкций на вторичный госдолг

После введения властями США запрета на покупку на первичном рынке американскими инвесторами гособлигаций, выпущенных российским Центробанком, Минфином или Фондом национального благосостояния с июня 2021 года, произошел переток покупок на вторичный рынок, рассказала Данилова.

ЦБ будет следить за тем, вступят ли объявленные в сентябре новые поправки - на покупку госдолга РФ на вторичном рынке - в силу, добавила она. "В любом случае, внесенная поправка предполагает распространение санкций на новые выпуски, то есть инвесторам не нужно будет избавляться от того, что они купили до введения санкций", - считает глава департамента.

Тем не менее, в случае введения новых санкций краткосрочные колебания на рынке не исключены, считает Данилова. "При необходимости мы готовы задействовать меры поддержки. Например, можем задействовать меру, которая применялась в 2014-2015 годах и 2020 году - мораторий на переоценку стоимости ценных бумаг. Эта мера хорошо себя показала. Уже в апреле 2020 года, до того как восстановился рынок нефти и другие рынки, наблюдалась стабилизация рынка ОФЗ", - пояснила представитель регулятора.

Данилова добавила, что главным фактором устойчивости рынка РФ является сбалансированность бюджета. "Минфин уже вышел на профицит бюджета. Важно и то, что у нас есть внутренний спрос, у наших банков сейчас доля вложений в ОФЗ невысокая относительно других стран, это 7,8% от их активов. Поэтому потенциал есть и у банков, и у некредитных финансовых организаций, которые становятся все более значимыми игроками в условиях роста интереса населения к фондовому рынку",- считает она.