В "Россетях" заявили, что надежность сети останется ключевым критерием при развитии ВИЭ

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Обеспечение надежности электросетевого комплекса является ключевым критерием эффективности его работы в условиях развития ВИЭ-генерации. Об этом сообщил генеральный директор компании "Россети" Андрей Рюмин, выступая на сессии РЭН-2021.

Он отметил, что процесс энергоперехода требует решения как перспективных, так и актуальных задач.

"Надежность остается ключевым критерием. В целом сетевой комплекс России сейчас, безусловно, надежен по мировым меркам. Однако картина неоднородна, есть регионы с очень высоким уровнем износа оборудования. Такая ситуация сложилась из-за недостатка источников для финансирования программ модернизации. Именно эта дилемма является ключевой для развития энергетики в нашей стране", - подчеркнул Рюмин.

На сессии с участием министра энергетики РФ Николая Шульгинова, врио главы блока трейдинга "Интер РАО" Александра Панина, главы "Системного оператора" Единой энергосистемы России Федора Опадчего, а также ректора МЭИ Николая Рогалева была также отмечена необходимость совершенствования отраслевого планирования, в том числе в связи с развитием солнечной и ветряной генерации.

В число вопросов сетевого комплекса, требующих урегулирования, названы капитальные вложения в избыточную мощность, построенную по заявкам потребителей, низкий уровень платежной дисциплины в ряде субъектов РФ, а также льготное технологическое присоединение для категории потребителей до 15 кВт, которое фактически субсидируется сетевыми компаниями. Так, объем таких расходов в 2020 году составил порядка 15 млрд рублей.

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Территория деятельности компании охватывает 80 регионов РФ.

Имущественный комплекс "Россетей" включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе "Россети ФСК ЕЭС", "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.