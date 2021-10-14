Госпрограмма развития сельских территорий в РФ охватила с 2020 года более 8 млн человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий" с момента начала реализации в 2020 году охватила более 8 млн человек, что составляет свыше 20% сельского населения страны. Об этом сообщила в четверг директор департамента развития сельских территорий Министерства сельского хозяйства РФ Ксения Шевелкина.

"С прошлого года мы реализуем новую государственную программу "Комплексное развитие сельских территорий". <…> За этот период - за 2020 год и начало текущего года - нам удалось охватить мероприятиями государственной программы более 8 млн человек, а это более 20% от всего сельского населения", - сказала Шевелкина на тематической сессии "Тенденции развития сельских территорий. Инфраструктура и условия для женщин" в рамках третьего Евразийского женского форума.

Глава департамента назвала достигнутые результаты значительными. Она отметила, что благодаря этой госпрограмме удается развивать сельские территории посредством строительства и реконструкции коммунальной и инженерной инфраструктуры, важных социальных объектов, проведения мероприятий по благоустройству и поддержке занятости. "Мы видим тенденции вовлечения муниципальных образований в принятие решений, мы видим инициативу граждан, которые инициируют эти проекты, и они являются потребителями <…> нашей государственной поддержки", - добавила она.

Госпрограмма комплексного развития сельских территорий была утверждена правительством РФ в конце мая 2019 года. Общий объем ее финансирования в 2020-2025 годах составит около 2,3 трлн рублей, из которых 1 трлн рублей должен быть выделен из федерального бюджета. Структура проекта госпрограммы предусматривает реализацию четырех ведомственных проектов и трех ведомственных целевых программ.