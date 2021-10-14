ФАС заявила, что отслеживает цены на плодоовощную продукцию и мясо

"Ведомство еженедельно анализирует розничные наценки в крупнейших федеральных и региональных торговых сетях. Также ФАС России организовала работу по расчету долей торговых сетей в границах муниципальных образований и определению их доминирующего положения - за ретейлерами, доля которых на рынке превышает 35%, установлен постоянный контроль соблюдения антимонопольного законодательства. Кроме того, антимонопольные органы проводят внеплановые проверки производителей мясной и плодоовощной продукции, а также розничных торговых сетей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по итогам проведенных проверок региональные управления ФАС в Татарстане, Рязанской и Нижегородской областях возбудили несколько дел в отношении производителей и ретейлеров из-за заключения антиконкурентных соглашений и установления монопольно высоких цен на товары. Кроме того, предупреждения о необходимости снижении цен были выданы в Московской области и Калмыкии.

"Согласно данным мониторинга, с августа текущего года по настоящий момент средний уровень наценок на социально значимые продовольственные товары в федеральных торговых сетях снизился на 5,8% (с 22,2% до 16,4%). Средние наценки на мясную продукцию в крупнейших сетях в наблюдаемом периоде колебались в пределах от 3 до 38%, на овощи - от 0 до 48%. Вместе с тем в отдельных торговых сетях ФАС России продолжает выявлять случаи установления высоких наценок на овощи и мясную продукцию, достигающих 50% и выше", - сообщается в пресс-релизе.

Антимонопольный регулятор намерен продолжить мониторинг и проведение проверок ценообразования на социально значимые продовольственные товары, резюмирует пресс-служба ФАС.