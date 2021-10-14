Инновационные российские IT-решения получат гранты до 120 млн рублей

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Минцифры России объявило о начале конкурсного отбора среди компаний, внедряющих инновационные IT-решения, размер гранта может составлять от 20 млн до 120 млн рублей. Об этом говорится в сообщении министерства.

"Грантовая поддержка предусмотрена федеральным проектом "Цифровые технологии" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации". Конкурс проводит Фонд "Сколково" в рамках государственной поддержки перспективных российских разработок. Размер гранта может составлять от 20 до 120 млн рублей", - отмечается в сообщении.

Претендовать на получение гранта могут российские компании, внедряющие или планирующие внедрение российских IT-решений для преобразования технологических и бизнес-процессов.

"Гранты на пилотное внедрение цифровых решений - это инструмент, который рассчитан в первую очередь на поддержку стартапов-разработчиков, предлагающих рынку инновационные продукты. За счет государственного софинансирования первого внедрения в размере 50% от стоимости проекта мы помогаем этим компаниям выйти на тиражирование продукта", - уточнил замглавы Минцифры России Максим Паршин.

С 2021 по 2024 год планируется поддержать не менее 50 пилотных проектов. Объем грантовой поддержки пилотных проектов из федерального бюджета составит около 4,5 млрд рублей.

Подать заявку на участие в конкурсном отборе и ознакомиться с документацией можно на сайте dtech.sk.ru. В рамках федерального проекта "Цифровые технологии" национальной программы "Цифровая экономика" конкурсные отборы проводят три фонда: Фонд "Сколково", Российский фонд развития информационных технологий, Фонд содействия инновациям. Также российские предприниматели могут пройти бесплатные программы акселерации, на которых эксперты помогут доработать IT-решения и найти оптимальные модели развития проекта.