"Русгидро" разработает схему электро- и теплоснабжения острова Русский в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 14 октября. /ТАСС/. "Русгидро" разработает схему электро- и теплоснабжения острова Русский на период до 2030 года, она позволит обеспечить инфраструктурой жилую, социальную и коммерческую застройку острова, сообщила пресс-служба компании в четверг. Соответствующее соглашение подписали "Русгидро" и министерство энергетики и газоснабжения Приморского края в рамках Российской энергетической недели.

"В рамках достигнутых договоренностей "Русгидро" намерено разработать схему электро- и теплоснабжения острова Русский. Министерство, со своей стороны, планирует рассмотреть схему и принять решение о ее внедрении, а также координировать деятельность органов исполнительной власти, местного самоуправления Приморского края, "Русгидро" и потенциальных инвесторов при ее реализации", - говорится в сообщении.

Реализация программы позволит повысить надежность и качество электро- и теплоснабжения потребителей, а также увеличить эффективность электро- и теплоснабжения за счет снижения потерь тепла. Проект взаимосвязан с планами по застройке острова. По предварительным оценкам, потребность в максимальной электрической мощности здесь составит около 182 МВт, в тепловой мощности - 220 Гкал/ч.

Отмечается, что инфраструктура теплоснабжения острова Русский, в первую очередь тепловые сети, имеет высокий износ, отличается низкой эффективностью и сверхнормативными потерями теплоносителя. На острове Русский расположены три газотурбинные мини-ТЭЦ, обеспечивающие комбинированную выработку электрической и тепловой энергии.

В середине ноября 2020 года в Приморском крае прошел ледяной дождь. Непогода вызвала обрывы линий электропередачи, падение и повреждение деревьев и конструкций. Сильный урон понесла инфраструктура острова Русский. В регионе вводили режим ЧС.