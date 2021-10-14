Дума приняла в I чтении проект о радиоактивных отходах, не связанных с атомной энергией

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект о возможности по решению правительства РФ размещать радиоактивные отходы, образовавшиеся от не связанных с использованием атомной энергии видов деятельности, в уже существующих местах размещения радиоактивных отходов.

Документ внес в Госдуму кабмин в июне, поправками предлагается дополнить закон об обращении с радиоактивными отходами. В частности, законопроект регулирует размещение радиоактивных отходов, образовавшихся при осуществлении не связанных с использованием атомной энергии видов деятельности по переработке минерального сырья с повышенным содержанием природных радионуклидов. Законопроект предлагает размещать такие отходы в местах, где уже размещены радиоактивные отходы, образовавшихся при добыче и переработке урановых руд. Инициатива устанавливает, что размещение таких отходов разрешается исключительно по решению правительства РФ.

Как отмечали авторы инициативы, новые нормы позволят размещать отходы планируемого к сооружению гидрометаллургического завода по переработке руд Томторского редкометалльного месторождения в действующем пункте размещения особых радиоактивных отходов ПАО "Приаргунское производственное горно-химическое объединение". Нововведение позволит использовать существующую инфраструктуру и не создавать дополнительные пункты хранения радиоактивных отходов.

Как подчеркивают в кабмине, законопроект направлен на обеспечение реализации госпрограммы "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" в части добычи и переработки минерального сырья с повышенным содержанием радионуклидов.