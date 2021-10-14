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Международные резервы России за неделю выросли на $3,5 млрд

Они составили $615,4 млрд

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Международные резервы РФ по состоянию на 8 октября 2021 года составили $615,4 млрд, увеличившись за неделю на $3,5 млрд или на 0,6%, говорится в материалах Банка России.

Регулятор отметил, что резервы выросли под воздействием положительной переоценки, а также покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила.

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота. Целевой уровень ЦБ РФ по международным резервам составляет $500 млрд.

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