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На Хайнане открылся международный центр семеноводства

Одновременно наукоград "Ячжоувань" объявил о начале деятельности Международной ассоциации семеноводов КНР

ХАЙКОУ /Китай/, 14 октября. /ТАСС/. Город Санья на южном побережье провинции Хайнань объявил о вводе в эксплуатацию международного научно-инновационного центра семеноводства. Об этом сообщило руководство наукограда "Ячжоувань".

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"Данный центр стимулирует международное взаимодействие и заложит основу для создания на Хайнане селекционной "Кремниевой долины", - говорится в уведомлении, опубликованном на странице этой стратегически важной площадки Хайнаньского порта свободной торговли в социальной сети WeChat ("Вичат"). В нем отмечается, что новый проект должен стать "платформой, которая позволит консолидировать усилия, направленные на продвижение сотрудничества и привлечение инвестиций".

Церемония открытия центра состоялась на территории "Ячжоувань", где и будет размещаться данный объект. Одновременно наукоград объявил о начале деятельности Международной ассоциации семеноводов КНР и о подготовке к проведению крупной конференции с участием ученых из разных стран, посвященной обсуждению ключевых проблем в области растениеводства.

"Мы также планируем создать фонд инновационных инвестиций для финансирования международных растениеводческих проектов", - уточняется в информационном материале.

Согласно рапространенному заявлению, Международная ассоциация семеноводов КНР уже насчитывает 138 членов, среди них - мексиканский некоммерческий НИИ Международный центр улучшения кукурузы и пшеницы (CIMMYT), Азиатская ассоциация растениеводства (ACSA), Китайская национальная семеноводческая ассоциация, Китайский сельскохозяйственный университет, ведущие аграрные вузы ряда регионов КНР, Институт генетики и биологии развития при Китайской академии наук, несколько институтов при Китайской академии сельскохозяйственных наук, занимающихся вопросами растениеводства, изучением хлопка и фруктов. Кроме того, к объединению примкнули французская компания Limagrain Group ("Лимагрэн груп"), китайское представительство германской Bayer ("Байер") и швейцарская Syngenta ("Сингента").

Ведущий центр селекции растений КНР

Хайнань играет ключевую роль в китайской программе семеноводства. Селекционные проекты, осуществляемые на территории провинции, ежегодно привлекают внимание нескольких сотен научно-исследовательских организаций, ведущих вузов и предприятий. В них участвуют тысячи специалистов из разных регионов Китая, а также из других стран. С разработками в Санья тесно связана судьба ведущего китайского селекционера, "отца гибридного риса" Юань Лунпина (1930-2021), который в течение последних более чем 50 лет регулярно приезжал туда зимой.

Согласно планам правительства КНР, на острове в ближайшие годы должен быть создан передовой научно-производственный комплекс, способный стимулировать интенсивное развитие сельского хозяйства всей страны. Предполагается, что благодаря объектам, расположенным на территории инновационной зоны "Ячжоувань", власти смогут существенно усилить продовольственную безопасность Китая.

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