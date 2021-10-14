Россия и Индия подписали соглашение о сотрудничестве в области коксующегося угля

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 октября. /ТАСС/. Индия и Россия подписали в четверг меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области производства коксующегося угля для производства стали. Как сообщает пресс-служба правительства Индии на своем сайте, документ был подписан в ходе встречи министра энергетики Российской Федерации Николая Шульгинова с главой министерства сталелитейной промышленности Индии Рамчандрой Прасадом Сингхом.

"Министр Рамчандра Прасад Сингх сегодня встретился с министром энергетики РФ господином Николаем Шульгиновым в Москве во время Российской энергетической недели. Между двумя странами был подписан знаковый меморандум о взаимопонимании, касающийся сотрудничества в области коксующегося угля, используемого в сталелитейной промышленности, и НИОКР в сталелитейном секторе", - говорится в сообщении.

Как указывается в документе, соглашение предусматривает реализацию совместных проектов в области коксующегося угля, в том числе долгосрочные поставки высококачественного коксующегося угля в Индию, разработку месторождений коксующегося угля и развитие логистики, обмен опытом в области управления производством коксующегося угля, технологии добычи, обогащения и переработки, а также профильное обучение.

Стороны также обсудили возможности сотрудничества в области коксующегося угля для металлургии.

"В ходе своего двухдневного визита в Москву министр сталелитейной промышленности [Индии] встретится с представителями ряда ведущих российских сталелитейных организаций и компаний", - указывается в информации пресс-службы.