"Почта России" возобновила прямые зарубежные рейсы из петербургского Пулково

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. АО "Почта России" возобновила прямые авиарейсы из аэропорта Пулково для доставки посылок за рубеж напрямую из Петербурга. Ранее из-за пандемии коронавируса прямое почтовое авиасообщение прервали, возвращение перелетов позволит сократить срок доставки зарубежных отправлений в среднем на одни-двое суток, рассказал ТАСС в четверг директор макрорегиона "Северо-Запад" Дмитрий Серебренников.

"В сентябре 2021 года мы вновь подписали соглашение с авиакомпанией "Россия" о перевозке международных посылок регулярными рейсами. Теперь посылки и корреспонденция наших клиентов будет отправляться за границу прямыми рейсами из Пулково, минуя Москву. Сейчас мы задействуем несколько пассажирских направлений: пока не все страны открыты для сообщения по причине коронавирусных ограничений, но мы рассчитываем, что как только ситуация изменится и международных рейсов станет больше, мы сможем увеличить объем отправлений", - отметил директор Дмитрий Серебренников.

Сейчас "Почта России" доставляет международные посылки по прямому авиамаршруту из Санкт-Петербурга в Париж, Милан, Женеву, Вену, Прагу. Кроме того, прямыми авиарейсами почтовые отправления доставляются в Бишкек, Ереван, Кишинев, Минск и Ташкент.

Всего за девять месяцев 2021 года клиенты "Почты России" на Северо-Западе страны отправили около 98,7 тыс. международных посылок - как авиапочтой, так и другими видами транспорта. Это на 61% превышает показатели аналогичного периода 2020 года, пояснили ТАСС в пресс-службе компании.