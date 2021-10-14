Петербургский нефтяной терминал с начала года на 10% сократил перевалку бензина и дизеля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Перевалка светлых нефтепродуктов, к которым относятся бензин, керосин и дизтопливо, с начала 2021 года сократилась в Петербургском нефтяном терминале (ПНТ) на 10% и составила 2,5 млн тонн. Руководство терминала связывает падение оборота с возросшим спросом со стороны российских нефтеперерабатывающих заводов, рассказали ТАСС в четверг в пресс-службе АО "ПНТ".

"Объем перевалки светлых нефтепродуктов за девять месяцев 2021 года составил 2,5 млн тонн против 2,8 млн тонн в аналогичном периоде прошлого года (-10,7%). <…> В этом году ПНТ отмечает сокращение доли перевалки светлых нефтепродуктов, связывая это с возросшим спросом на них со стороны российских нефтеперерабатывающих заводов", - сообщили агентству в пресс-службе.

По словам председателя совета директоров ПНТ Михаила Скигина, сейчас глубокая переработка нефти для российских компаний стала более выгодной. В связи с этим на экспорт отгружается больше темных нефтепродуктов, светлые в основном остаются внутри страны. За девять месяцев этого года перевалка темных нефтепродуктов через ПНТ выросла на 5% и составила 4,3 млн тонн.

В общей сложности с начала 2021 года Петербургский нефтяной терминал перевалил 6,9 млн тонн нефтепродуктов. Это на 1% меньше, чем за январь-сентябрь 2020 года. По итогам всего прошлого года ПНТ достиг рекордных в своей истории показателей в 9,2 млн тонн, тогда как в 2016 году объем перевезенных через терминал нефтепродуктов составил около 5 млн тонн.

Ранее в сентябре АО "ПНТ" начало масштабную реконструкцию нефтяного терминала за 4,7 млрд рублей. Проектом модернизации мощностей предусмотрено строительство до 2024 года десяти новых экологически безопасных резервуаров для хранения нефтепродуктов, а также установка объектов инфраструктуры для снижения выбросов в атмосферу.

АО "Петербургский нефтяной терминал" основан в 1995 году. Это один из крупнейших российских терминалов по перевалке нефтепродуктов в Балтийском регионе и одна из крупнейших стивидорных компаний Большого порта Санкт-Петербург. Терминал обеспечивает высокотехнологичный процесс по приему нефтепродуктов, поступающих по железной дороге, реке и автотранспортом, и по отгрузке нефтепродуктов на автотранспорт, а также на морские и бункеровочные суда. Пропускная способность - 10 млн тонн в год, в 2020 году было отгружено 9,2 млн тонн нефтепродуктов. В период с 1997 по 2018 год в развитие терминала было инвестировано более 200 млн долларов.