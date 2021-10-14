"Роснефть" закрыла сделку по продаже 5% в "Восток ойл" консорциуму компаний Vitol и MME

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. "Роснефть" и консорциум компаний Vitol S.A. и Mercantile & Maritime Energy Pte. Ltd. (75% - Vitol, 25% - MME) закрыли сделку по продаже 5% уставного капитала ООО "Восток ойл", сообщает российская компания.

Сделка, которую одобрил совет директоров "Роснефти", не требует согласования с Федеральной антимонопольной службой в соответствии с законодательством РФ, отмечает компания.

"Мы рады, что консорциум компаний Vitol и Mercantile & Maritime Energy присоединился к нашему флагманскому проекту. "Восток ойл" имеет устойчивую экономическую модель, которая получила положительные заключения международных экспертов. Логистические преимущества, большой ресурсный потенциал и высокое качество нефти делают проект одним из самых привлекательных для инвестирования в мировой энергетической отрасли. Этот факт подтверждает участие в проекте ведущих мировых трейдеров Trafigura и Vitol, которые получат доступ к "зеленым баррелям" проекта "Восток ойл". Компания продолжает активную работу по реализации проекта "Восток ойл", - сказал глава "Роснефти" Игорь Сечин, слова которого приводятся в сообщении.

О проекте

Проект "Восток ойл" на Таймыре включает в себя уже разрабатываемые месторождения Ванкорской группы и новые месторождения на севере Красноярского края. Добычу углеводородов на проекте "Восток ойл" планируется начать в 2024 г. и довести ее до 100 млн тонн в год уже в начале следующего десятилетия.

В декабре 2020 года "Роснефть" закрыла сделку по продаже 10% "Восток ойл" швейцарскому трейдеру Trafigura за 7 млрд евро, а в июне договорилась о продаже 5% акций в проекте консорциуму из компаний Vitol и Mercantile & Maritime.