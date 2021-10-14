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Заседание Высшего Евразийского экономического совета пройдет 10 декабря в Алма-Ате

НУР-СУЛТАН, 14 октября. /ТАСС/. Очередное заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) пройдет 10 декабря в Алма-Ате. Об этом сообщила пресс-служба президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по итогам состоявшего в четверг заседания ВЕЭС, которое было организовано в режиме видеоконференции.

"Главы государств достигли договоренности провести 10 декабря 2021 года в Алматы следующее заседание ВЕЭС, а также первый Евразийский экономический форум "Экономическая интеграция в эпоху глобальных изменений", - говорится в сообщении.

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