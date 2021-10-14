ЦБ проводит опрос участников финрынка для оценки объема вложений в криптовалюты

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. ЦБ проводит опрос участников российского финансового рынка, чтобы оценить объем вложений в криптовалюты, заявила директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова в интервью Reuters.

"Это потенциально очень значимая проблема. Прозрачность этого рынка очень низкая и у нас, и в других странах. Нужно работать и над данными, и над повышением уровня осведомленности граждан о рисках таких вложений - ничем не обеспеченных. Мы проводим опрос участников рынка, чтобы получить примерные оценки вложений в криптовалюты", - сказала Данилова.

Сложность в оценке заключается в том, что этот рынок является трансграничным, отметила представитель регулятора. Граждане могут вкладываться в криптовалюту через иностранных посредников. При этом на некоторых крупных иностранных биржах торгуются деривативы на криптовалюту, которые несут большие риски, добавила она.

"Людей привлекает в этой истории как раз чрезмерная волатильность биткойна и других инструментов, к сожалению, многие ищут легкого заработка, не понимая огромные риски", - пояснила Данилова.