Немецкий разработчик солнечных пластин NexWafe привлек $29 млн от индийской Reliance

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Немецкий разработчик солнечных пластин NexWafe привлек инвестиции в размере $29 млн от Reliance New Energy Solar Limited, входящей в крупнейшую бизнес-группу Индии Reliance Industries. Об этом говорится в сообщении компании.

"NexWafe GmbH объявляет о привлечении компании Reliance New Energy Solar Limited в качестве стратегического ведущего инвестора в раунде финансирования <…> стоимостью €39 млн ($45 млн) с инвестициями в размере €25 млн ($29 млн) на первом этапе", - сообщила NexWafe.

Компании также договорились об использовании технологий NexWafe при строительстве в Индии крупных фабрик по производству солнечных пластин, говорится в сообщении.

NexWafe разрабатывает ультратонкие солнечные пластины из монокристаллического кремния по запатентованной компанией технологии, исключающей из процесса производства самые энергоемкие и дорогостоящие фазы (получение поликристаллического кремния и ряд других). По расчетам NexWafe, это позволит существенно удешевить себестоимость солнечных пластин при сохранении КПД на уровне лучших существующих образцов и сделать солнечную энергетику наиболее дешевым и доступным источником возобновляемой энергии.

Компания рассчитывает начать масштабное производство солнечных пластин в 2024 году на своем заводе во Фрайбурге (Германия) и планирует к 2025 году довести выпуск пластин до 3 ГВт в год.

С 2015 года NexWafe привлекла более $75 млн от инвесторов, таких как структуры Saudi Aramco, финансируемый ЕС фонд InnoEnergy и других. Одним из крупных инвесторов и акционеров компании с момента ее создания является связанная с российским бизнесменом Александром Мамутом Lynwood Group.