"Почта России" впервые с советского времени откроет 10 новых отделений на Северо-Западе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. АО "Почта России" в 2021 году планирует открыть сразу 10 новых отделений связи на Северо-Западе страны впервые с советского времени. Большая часть объектов будет расположена в Петербурге и в Ленинградской области, рассказал ТАСС в четверг директор макрорегиона "Северо-Запад" Дмитрий Серебренников.

"Для нас это весьма значимое событие. Мы увеличиваем сеть на 10 почтовых отделений по Северо-Западу. Эта цифра кажется небольшой на уровне четырех тысяч отделений. Но для нас это в принципе новый этап, потому что такое количество почтовых отделений с собственным почтовым индексом у нас не открывалось с советских времен. Восемь из них - это Санкт-Петербург и его города-спутники", - сказал Серебренников.

Три отделения из запланированных на данный момент уже готовы, остальные рассчитывают открыть до конца этого года. Кроме Петербурга и Ленобласти, по одному отделению получат Великий Новгород и Петрозаводск. Как пояснил директор макрорегиона, в ряде случаев для их открытия были учреждены новые почтовые индексы.

В каждом из новых отделений будет предоставлен полный перечень почтовых услуг для физических и юридических лиц.

Также Серебренников отметил, что в перспективе "Почта России" не будет сокращать свое присутствие на сельских территориях Северо-Запада страны.