Лидеры ЕАЭС приняли решение о переходе ко второму этапу формирования общих рынков нефти

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Лидеры стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) приняли решение о переходе ко второму этапу формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов в рамках объединения. Перечень документов, принятых на заседании Высшего Евразийского экономического совета, в четверг опубликован на сайте Кремля.

По итогам встречи утвержден блок из восьми документов, в том числе решение "О переходе ко второму этапу формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов Евразийского экономического союза". Также принято заявление "Об экономическом сотрудничестве государств - членов Евразийского экономического союза в рамках климатической повестки".

Помимо этого, принят протокол о внесении изменений в Договор о ЕАЭС в части пенсионного обеспечения должностных лиц и сотрудников Евразийской экономической комиссии и Суда Евразийского экономического союза, являющихся гражданами Российской Федерации.

По решению лидеров, внесены изменения и в перечень чувствительных товаров, в отношении которых изменить ставку ввозной таможенной пошлины может Совет Евразийской экономической комиссии, утвержден отчет о результатах осуществления внешнего аудита в органах ЕАЭС в 2019 году; принято решение о смене члена коллегии ЕЭК по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям.

Стороны также утвердили распоряжение о времени и месте проведения очередного заседания Высшего Евразийского экономического совета.