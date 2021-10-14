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Сенатор предложила ввести отдельную поддержку неаграрных МСП, готовых работать на селе

Елена Авдеева предложила директору департамента развития сельских территорий Министерства сельского хозяйства Ксении Шевелкиной совместно "подумать над тем, чтобы инициировать какие-то дополнительные преференционные меры в рамках Корпорации МСП для бизнеса"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Представитель исполнительного органа власти Вологодской области в Совете Федерации Елена Авдеева предложила рассмотреть возможность запуска дополнительных преференционных мер поддержки для предприятий малого и среднего бизнеса неаграрного профиля, которые планируют работать на селе. С такой инициативой она выступила на тематической сессии "Тенденции развития сельских территорий. Инфраструктура и условия для женщин" в рамках третьего Евразийского женского форума.

"Наша задача эти виды несельскохозяйственного бизнеса, может быть, в большей степени с какими-то преференционными мерами поддержки выделить на уровне государственных программ. Да, есть программы поддержки МСП, но бизнес, который заходит на сельскую территорию, особенно если это труднодоступные, отдаленные территории, там, конечно, другая бизнес-нагрузка, потому что это и инженерная инфраструктура, и ресурсы - электричество, газ не везде, есть сложности", - сказала Адвеева, которая является членом комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

Обращаясь на сессии к директору департамента развития сельских территорий Министерства сельского хозяйства РФ Ксении Шевелкиной, сенатор предложила совместно "подумать над тем, чтобы инициировать какие-то дополнительные преференционные меры в рамках Корпорации МСП для бизнеса - как малого, так и среднего бизнеса, который заходит именно на село".

Шевелкина поддержала предложение. "Неаграрные, иные сферы деятельности, которые влияют на социально-экономическое развитие сельских территорий, это наш фокус на сегодняшний день", - сказала она, отметив, что в министерстве озаботились этим вопросом еще в прошлом году, когда на базе Научного центра изучения проблем сельских территорий начали изучать проблему, связанную с альтернативной занятостью. "На сегодняшний день мы прорабатываем и это направление", - сказала глава департамента, добавив, что в министерстве открыты к рассмотрению высказанного предложения.

Евразийский женский форум - 2021 проходит с 13 по 15 октября. В его работе принимают участие женщины-парламентарии, представители исполнительных органов власти, международных организаций, глобальных корпораций, деловых кругов, научного сообщества, общественных организаций и благотворительных проектов, авторитетные деятели международного женского движения.

В программе форума - пленарные заседания, стратегические и тематические обсуждения, дискуссионные площадки, посвященные миссии женщин в формировании новой повестки мира и доверия, здорового общества, в сохранении планеты, в социальных преобразованиях, в цифровизации и развитии экономики. Организаторами Евразийского женского форума являются Совет Федерации и Межпарламентская ассамблея государств - участников Содружества Независимых Государств. Оператор форума - Фонд Росконгресс.

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