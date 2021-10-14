Сенатор предложила ввести отдельную поддержку неаграрных МСП, готовых работать на селе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Представитель исполнительного органа власти Вологодской области в Совете Федерации Елена Авдеева предложила рассмотреть возможность запуска дополнительных преференционных мер поддержки для предприятий малого и среднего бизнеса неаграрного профиля, которые планируют работать на селе. С такой инициативой она выступила на тематической сессии "Тенденции развития сельских территорий. Инфраструктура и условия для женщин" в рамках третьего Евразийского женского форума.

"Наша задача эти виды несельскохозяйственного бизнеса, может быть, в большей степени с какими-то преференционными мерами поддержки выделить на уровне государственных программ. Да, есть программы поддержки МСП, но бизнес, который заходит на сельскую территорию, особенно если это труднодоступные, отдаленные территории, там, конечно, другая бизнес-нагрузка, потому что это и инженерная инфраструктура, и ресурсы - электричество, газ не везде, есть сложности", - сказала Адвеева, которая является членом комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

Обращаясь на сессии к директору департамента развития сельских территорий Министерства сельского хозяйства РФ Ксении Шевелкиной, сенатор предложила совместно "подумать над тем, чтобы инициировать какие-то дополнительные преференционные меры в рамках Корпорации МСП для бизнеса - как малого, так и среднего бизнеса, который заходит именно на село".

Шевелкина поддержала предложение. "Неаграрные, иные сферы деятельности, которые влияют на социально-экономическое развитие сельских территорий, это наш фокус на сегодняшний день", - сказала она, отметив, что в министерстве озаботились этим вопросом еще в прошлом году, когда на базе Научного центра изучения проблем сельских территорий начали изучать проблему, связанную с альтернативной занятостью. "На сегодняшний день мы прорабатываем и это направление", - сказала глава департамента, добавив, что в министерстве открыты к рассмотрению высказанного предложения.

Евразийский женский форум - 2021 проходит с 13 по 15 октября. В его работе принимают участие женщины-парламентарии, представители исполнительных органов власти, международных организаций, глобальных корпораций, деловых кругов, научного сообщества, общественных организаций и благотворительных проектов, авторитетные деятели международного женского движения.

В программе форума - пленарные заседания, стратегические и тематические обсуждения, дискуссионные площадки, посвященные миссии женщин в формировании новой повестки мира и доверия, здорового общества, в сохранении планеты, в социальных преобразованиях, в цифровизации и развитии экономики. Организаторами Евразийского женского форума являются Совет Федерации и Межпарламентская ассамблея государств - участников Содружества Независимых Государств. Оператор форума - Фонд Росконгресс.