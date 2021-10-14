Сбер и Мосбиржа начинают расчет первых в России "халяльных индексов"

ГРОЗНЫЙ, 14 октября. /ТАСС/. Сбер и Московская биржа начинают расчет новых индексов - "Индекса исламских инвестиций" (торговый код - MXSHAR) и "Индекса исламских инвестиций полной доходности" (торговый код - MXSHARTR). Об этом компании объявили сегодня на Российском исламском экономическом форуме.

"В состав индексов входят ценные бумаги эмитентов, которые прошли процедуру проверки на соответствие принципам исламской экономики. Отбор эмитентов проводит Наблюдательный совет шариата, созданный компанией Sberinvest Middle East Limited со штаб-квартирой в Объединенных Арабских Эмиратах. Sberinvest Middle East Limited также обеспечивает процедуру проверки ценных бумаг на соответствие законам шариата. В дальнейшем Sberinvest Middle East Limited будет предлагать своим ближневосточным клиентам инвестиционные продукты, привязанные к данным индексам", - говорится в сообщении пресс-службы Сбера.

В базу расчета "Индекса исламских инвестиций" входят ценные бумаги, которые прошли процедуру проверки на соответствие принципам шариата, а также соответствуют установленным методикой расчета критериям: коэффициент ликвидности должен быть не менее 15%, доля акций, находящихся в свободном обращении, - не менее 5%. Максимальный вес акции одного эмитента в индексе не должен превышать 12%. В состав индекса вошли акции 15 российских компаний.

При этом в "Индекс исламских инвестиций" не могут быть включены ценные бумаги компаний, деятельность которых связана с продажей алкоголя и табачной продукции, азартными играми, спекуляциями, рядом финансовых услуг. Помимо запрещенных видов деятельности, в индексе присутствует ограничение на включение компаний по уровню долга и финансовому положению.

"Индекс исламских инвестиций полной доходности" также учитывает требования шариата в части обращения с дивидендами. Так, любая часть дохода, полученного от деятельности, не соответствующей принципам шариата, может быть выплачена благотворительной организации и таким образом "очищена". Для "очистки" дивидендов с помощью специального коэффициента рассчитывается сумма, вычитаемая из дохода. Таким образом, инвестор получает дивиденд за вычетом этой суммы.

Расчет значений ценового индекса происходит с периодичностью один раз в пять минут в течение основной торговой сессии. Расчет значений "Индекса полной доходности" осуществляется с периодичностью один раз в день по итогам основной торговой сессии. Методика расчетов индексов размещена на сайте Московской биржи.

О форуме

Третий Российский исламский экономический форум "Россия - гарант партнерства" проходит 14-15 октября в Грозном (Чечня). Мероприятие организовано при поддержке ПАО "Сбербанк" и призвано способствовать развитию делового сотрудничества России и стран исламского мира.

Соорганизаторами форума также являются Международная Ассоциация исламского бизнеса и KPMG.