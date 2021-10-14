Лидеры ЕАЭС обсудят в очном формате разногласия по общему рынку газа

МИНСК, 14 октября. /ТАСС/. Разногласия по общему рынку газа сохраняются в ЕАЭС, этот вопрос лидеры обсудят в очном формате. Соответствующее заявление заместителя премьер-министра Белоруссии Игоря Петришенко по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета приводит в четверг агентство БелТА.

"В ЕАЭС сохраняются разногласия по вопросу формирования общего рынка газа, в связи с чем главы государств решили обсудить вопрос позже в очном формате", - сказал он.

Петришенко сообщил, что в ЕАЭС сохраняются разногласия по тарифообразованию на транспортировку газа по территории стран союза.

"Разногласия не новы, они были еще в 2018 году, когда мы подписывали концептуальные документы, эта тема была вынесена за скобки. Имеется в виду тарифообразование на транспортировку газа по территории стран ЕАЭС", - рассказал вице-премьер.