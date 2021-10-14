"Россети" завершили необходимые для подготовки к осенне-зимнему периоду работы

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Группа компании "Россети" выполнила все ремонтные работы и работы по техническому обслуживанию в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду. В настоящее время ожидается получение соответствующих паспортов готовности от Министерства энергетики РФ, сообщил генеральный директор компании Андрей Рюмин в эфире телеканала "Россия-24".

"В группе компании "Россети" в соответствии с календарным планом до 1 октября 2021 года мы должны были выполнить все работы, касающиеся ремонта и технического обслуживания. Все работы выполнены, и я надеюсь, в ближайшее время мы ждем получения от Министерства энергетики РФ, все наши дочерние общества ждут получения паспортов готовности прохождения осенне-зимнего периода", - сказал он.

Рюмин также отметил, что в 2021 году программа техобслуживания и ремонтов составила почти 71,5 млрд рублей, это на 1,2 млрд рублей больше, чем в прошлом году.

Глава компании подчеркнул, что аварийный запас, который был сформирован на 1 октября, полностью укомплектован. "Если коротко коснуться того, с какими силами мы входим в осенне-зимний период, то для восстановления после аварийных ситуаций в готовности сейчас находятся около 10 тыс. аварийных бригад, это более 47 тыс. человек и около 24 тыс. единиц транспорта", - добавил он.