Лидеры ЕАЭС ожидают глобальной трансформации производств из-за климатических вызовов

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. /ТАСС/. Лидеры стран Евразийского экономического союза считают, что борьба с изменением климата приведет к всеобъемлющей трансформации производств, существенному изменению структуры глобальной экономики. Такой пункт содержится в заявлении об экономическом сотрудничестве в рамках климатической повестки государств - членов объединения, опубликованном по итогам саммита в четверг.

"Считаем, что реагирование на вызовы изменения климата, исходя из долгосрочной глобальной цели достижения баланса между антропогенными выбросами парниковых газов и их поглощением во второй половине XXI века, вызовет в мировой экономике глубинные процессы, в том числе всеобъемлющую технологическую трансформацию производства, существенное изменение структуры мировой экономики, в которой будут доминировать производства и технологии с низким уровнем выбросов парниковых газов", - говорится в документе.

Парижское соглашение

Лидеры стран ЕАЭС призвали завершить формирование правил выполнения Парижского соглашения по климату.

"Призываем завершить формирование правил реализации Парижского соглашения, в том числе в части рыночных механизмов сотрудничества на основе инклюзивности, широкого доступа к создаваемым механизмам, недискриминации и эффективности сокращений выбросов и поглощений парниковых газов", - говорится в заявлении.

По мнению глав стран ЕАЭС, "масштабность происходящих изменений требует скоординированных действий государств, нацеленных на создание благоприятных условий для экономического роста и защиту окружающей среды, недопущение негативных социально-экономических эффектов, предотвращение усиления разрыва между развитыми и развивающимися странами и появления барьеров на пути торговли и инвестиций". "В этом контексте подтверждаем намерение внести конструктивный вклад в работу 26-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Глазго в целях снижения негативного воздействия на окружающую среду, адаптации к изменению климата и обеспечения устойчивого социально-экономического развития государств", - подчеркивается в документе.

Главы Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России также выступили "за инклюзивное международное сотрудничество по вопросам борьбы с изменением климата и укрепление внешнеэкономических связей на основе принципов недискриминации, равноправия и уважения суверенитета, с целью обеспечения условий для экономического и экологического благополучия государств - членов ЕАЭС".

Борьба с изменением климата

Страны - участницы ЕАЭС намерены внести важный вклад в международные усилия по борьбе с изменением климата.

"Заявляем о намерении развивать экономическое сотрудничество государств - членов ЕАЭС в рамках климатической повестки, в том числе для достижения целей Парижского соглашения и целей устойчивого развития ООН, включая формирование необходимых подходов и механизмов, исходя из принципов функционирования единого рынка ЕАЭС, - говорится в документе. - Выражаем уверенность, что экономическое сотрудничество государств - членов ЕАЭС в рамках климатической повестки станет важным вкладом в международные усилия по борьбе с изменением климата и обеспечение устойчивого развития".

Страны ЕАЭС выступили за сближение подходов к мониторингу и верификации выбросов и поглощения парниковых газов. Как отмечается в заявлении, это будет содействовать учету и развитию поглощающей способности экосистем и "стимулировать использование инструментов зеленого финансирования для поддержки климатических проектов и трансфера наилучших доступных технологий".

Как подчеркивается в заявлении, страны организации считают необходимым двигаться в направлении взаимного международного признания механизмов обращения углеродных единиц, образованных в результате реализации климатических проектов, а также систем подтверждения происхождения электрической энергии.