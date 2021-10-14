Сенаторы 19 октября обсудят с Силуановым увеличение финансирования Сахалина и Курил

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Сенаторы 19 октября проведут встречу с министром финансов России Антоном Силуановым в формате открытого диалога, на котором в том числе поставят вопрос об увеличении федерального финансирования Сахалина и Курильских островов. Об этом ТАСС сообщил в четверг глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

"Решительно поддерживаю позицию депутатов Сахалинской областной думы и губернатора [Сахалинской области] Валерия Лимаренко о необходимости увеличения федерального финансирования важных для Сахалина и Курил проектов. Планирую остро поставить этот вопрос на предстоящей встрече сенаторов с министром финансов России Антоном Силуановым в рамках открытого диалога, который запланирован на 19 октября", - сказал сенатор, представляющий в Совфеде Сахалинскую область.

По его словам, с 2019 года в регионе происходит резкое снижение добычи нефти, что приводит и к сокращению объема доходной части бюджета региона. "В ближайшие годы будет ежегодно недополучено до 80 млрд рублей. В то же время, как это ни парадоксально, также снижается предельный уровень софинансирования расходного обязательства для Сахалинской области из федерального бюджета. На 2022-2024 годы он утвержден постановлением правительства в размере 23%, то есть в два раза ниже того, что было ранее", - отметил Карасин.

Он подчеркнул, что в стратегически важном регионе, о приоритетном развитии которого не раз говорил президент России, "складывается критическая ситуация в связи с недостатком финансирования, соответственно, нерешенными остаются многие важные вопросы". В числе таких проблем парламентарий назвал обновление электросетевого комплекса, переселение жителей из аварийного жилья, развитие транспортной инфраструктуры.

"Необходимо найти возможность софинансирования расходного обязательства для Сахалинской области из федерального бюджета <...> на 2022-2024 годы на уровне 56% (по аналогии с Московской областью, имеющей на 2022 год схожий уровень расчетной бюджетной обеспеченности). Кроме того, необходимо начать выполнять обязательства по федеральному финансированию ФЦП "Социально-экономическое развитие Курильских островов". Будем последовательно добиваться решения этих чрезвычайно важных для Сахалинской области вопросов", - подчеркнул глава комитета Совета Федерации.