Портфельная компания "Роснано" и "Россети Ленэнерго" вместе создадут умные энергосети

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Портфельная компания группы "Роснано" и "Россети Ленэнерго" заключили в четверг соглашение о сотрудничестве в рамках Российской энергетической недели - 2021. Об этом сообщает пресс-служба группы "Роснано".

"Подписи под документом поставили генеральный директор АО "Профотек" Олег Рудаков и и. о. генерального директора ПАО "Россети Ленэнерго" Игорь Кузьмин. В планах - разработка и апробирование новых технических решений для последующего построения интеллектуальных энергосетей", - говорится в сообщении.

Как отметили в "Роснано", сотрудничество будет способствовать обеспечению энергетической безопасности сетей "Россети Ленэнерго", а также устойчивому инновационному развитию электросетевого комплекса.

"В числе направлений для совместной работы: использование электронно-оптических трансформаторов тока и напряжения, производимых компанией "Профотек". Обучение персонала энергокомпании для обслуживания и эксплуатации поставляемого партнером высокоавтоматизированного электротехнического оборудования", - уточняется в сообщении.

В группу "Роснано" входят акционерное общество "Роснано", управляющая компания "Роснано" и Фонд инфраструктурных и образовательных программ. Благодаря инвестициям группы "Роснано" работают 138 предприятий и научно-исследовательских центров в 37 регионах России.