Вхождение России в топ-3 стран мира по майнингу биткойна не беспокоит Минфин

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Вхождение России в тройку стран-лидеров по майнингу биткойна не беспокоит Минфин, заявил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев в кулуарах форума "Финансовая система России: инструменты обеспечения устойчивого роста экономики".

Так, по данным Кембриджского университета, в августе на РФ приходилось 11% майнинга в мире по сравнению с 6,8% в апреле. Лидером по объемам майнинга являются США (35,4%), второе место занимает Казахстан (18%). При этом доля Китая, который ранее являлся лидером по майнингу (в мае 2019 года в стране добывалось 75% биткойнов, в июле 2021 года - 44%), упала до нуля. Это объясняется жесткими ограничительными мерами - в Китае запретили майнинг и признали все операции с криптовалютой незаконными.

"Нет, это должно, наверное, больше беспокоить Минэнерго. Наша общая концепция, что мы не против, если граждане Российской Федерации участвуют в майнинге или иных операциях с криптовалютами за пределами Российской Федерации, что они открывают кошельки за пределами и дальше все, что <…> эти кошельки предлагают - купить, продать, майнить, все остальное, делают до тех пор, пока это не фильтруется в экономику Российской Федерации", - рассказал Моисеев.

При этом он обратил внимание, что такое явление, как майнинг, идет против концепции ESG.

ESG - параметры, на которые ориентируется бизнес в разработке стратегий устойчивого развития: вопросы защиты окружающей среды (Environmental), социальной сферы (Social) и стандартов корпоративного управления (Governance).

"По сути, это потребление электроэнергии, которое уходит в ничто", - отметил Моисеев.

По его словам, самым привлекательным регионом для майнеров в России стала Иркутская область с самым низким тарифом на электроэнергию за счет субсидирования. "Это ставит определенные вопросы с точки зрения регулирования, с учетом того, что тарифы еще в некоторых случаях субсидируются. <…> И понятно, что эта субсидия, - она не для майнеров, а для живущих там людей. Поэтому это, конечно, ставит определенный вопрос, но уже не по части Минфина", - резюмировал замминистра.