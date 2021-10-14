В Татарстане запустили производство заливных сэндвич-панелей для фургонов за 300 млн руб.

ЕЛАБУГА, 14 октября. /ТАСС/. Производство заливных сэндвич-панелей запустили в особой экономической зоне "Алабуга". "СТ Алабуга" инвестировала в проект более 300 млн рублей, сообщил журналистам гендиректор компании Владимир Гойхман в четверг.

"В производство сэндвич-панелей инвестировали более 300 млн рублей <... >. В 2022 году мы берем второй корпус, чтобы увеличить производство еще в два раза. На сегодняшний день те заказы, которые у нас размещают дилеры "Соллерс Форд" (основной партнер), они уже вырабатывают практически все производственные мощности этого оборудования", - сказал Гойхман.

Производственные мощности, по его словам, позволяют изготавливать до 500 фургонов в месяц, при условии производства одной модификации. И до 350, если предполагается производство разнообразных модификаций.

До запуска производства в "Алабуге" сэндвич-панели производили на головном предприятии компании в Нижнем Новгороде. "Но по другой технологии. Там не было заливных панелей. Там были клееные панели", - сказал Гойхман.

В пресс-службе компании уточнили, что новая технология заливных сэндвич-панелей позволяет уменьшить снаряженную массу автомобиля, увеличить грузоподъемность, обеспечить устойчивость к коррозии и химическим реагентам, повысить ремонтопригодность.

О компании

ООО "СТ Алабуга" - это предприятие по производству автобусов, грузового транспорта и спецтехники различного назначения на базе фургонов и шасси коммерческих автомобилей Ford. ООО "СТ Алабуга" входит в состав группы компаний ООО "СТ Нижегородец".

Производство коммерческой техники на ООО "СТ Алабуга" было запущено в 2017 году, на территории предприятия осуществлены проекты для "Почты России", "Эльдорадо", "Яндекс", "OZON", выпущены школьные автобусы.