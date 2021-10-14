Кабмин ФРГ официально отверг утверждения о несоблюдении РФ контрактов на поставки газа

БЕРЛИН, 14 октября. /ТАСС/. Правительство ФРГ официально отвергло утверждения о несоблюдении Россией контрактов на поставки газа в Европу. Об этом заявил в четверг ТАСС глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

"Правительство ФРГ 11 октября официально дало отрицательный ответ на мой вопрос касательно того, есть ли признаки, что причиной повышения цен на газ является несоблюдение российскими поставщиками энергоресурсов своих обязательств в рамках действующих контрактов", - отметил немецкий депутат.

В предоставленном Эрнстом ТАСС ответе кабмина говорится, что "у правительства ФРГ нет сведений о несоблюдении российскими поставщиками энергоресурсов своих контрактных обязательств".

Также Эрнст сообщил, что скорейший ввод в эксплуатацию трубопровода "Северный поток - 2" способствовал бы снижению цен на газ в Европе.

Глава комитета Бундестага по экономике и энергетике заявил, что повышение цен на газ в ЕС связано с разными факторами, в том числе сокращением поставок СПГ в Европу, но их увеличением в страны Азии. "Есть много причин, которые привели к значительному росту цен на газ. После необычно долгой отопительной фазы прошлой зимой газохранилища в ЕС опустели. Сюда добавляется то, что поставки СПГ в Европу сократились, поскольку поставщики газа смогли добиться более высоких цен в государствах Азии и вместо Европы стали поставлять туда", - считает Эрнст. "К тому же налог на выбросы CO2 ведет к удорожанию газа, а общий спрос после коронавирусного кризиса в свете восстановления экономики снова увеличился", - пояснил он.

"В глобальном масштабе растет и значение природного газа для производства энергии. Все эти факторы спроса и предложения привели к значительному повышению цены на газ за короткий промежуток времени", - полагает глава комитета Бундестага.