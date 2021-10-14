Глава Кубани заявил, что рост цен на селитру ставит под угрозу высокий урожай в 2022 году

КРАСНОДАР, 14 октября. /ТАСС/. Повышение цен на селитру на 50% ставит под угрозу получение высоких урожаев в Краснодарском крае в 2022 году. Цены на сельскохозяйственную продукцию, произведенную в регионе вырастут, если не принять экстренных мер по сдерживанию цен на минеральные удобрения, считает губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Текущее повышение стоимости селитры на 50 процентов, а также иных удобрений ставит под угрозу получение высоких урожаев в 2022 году. Если не принять экстренных мер в виде заградительных пошлин на вывоз минеральных удобрений, то неизбежен рост цен в целом на всю сельскохозяйственную продукцию, выращиваемую и производимую в Краснодарском крае", - сказал Кондратьев ТАСС.

Краснодарский край является одним из основных сельскохозяйственных регионов России, основной вид экспортируемой продукции - зерно. Кубань производит около половины всех фруктов и ягод страны, более 70% российского риса. Общая площадь виноградников в Краснодарском крае по состоянию на 2021 год составляет 28,3 тыс. га, это 32% от всех площадей виноградников в России.