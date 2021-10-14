Финляндия и Россия могут открыть железнодорожное сообщение к рождественскому сезону

ХЕЛЬСИНКИ, 14 октября. /ТАСС/. Финляндия и Россия работают над планом возобновления железнодорожного сообщения, один из вариантов предполагает его открытие к рождественскому сезону. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе финского железнодорожного оператора VR.

"Мы сейчас занимаемся подготовкой этого вопроса вместе с РЖД, и, как только у нас будет утвержден общий план, мы сообщим, когда и на каких условиях начнется движение. В настоящее время идея состоит в том, чтобы начало движения [поездов] могло произойти к рождественскому сезону", - отметили в пресс-службе.

Рождественский сезон в Финляндии открывается обычно в конце ноября - начале декабря.

В четверг Финляндия приняла решение с 18 октября открыть для пассажирского железнодорожного сообщения с РФ погранпункт Вайниккала на финско-российской границе, его закрытие ранее было препятствием для возобновления пассажирских перевозок по железной дороге.

Ранее VR сообщал, что компания готова возобновить железнодорожные перевозки пассажиров, однако для этого необходимо, чтобы открылся Вайниккала, закрытый для этого типа перевозок по решению финской стороны из-за пандемии.

Между странами уже возобновлены авиаперевозки. Въезд туристов из РФ в Финляндию пока невозможен, ограничения действуют минимум до 24 октября.