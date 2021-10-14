В Забайкалье помогут найти работу 73 сокращенным сотрудникам судостроительного завода

ЧИТА, 14 октября. /ТАСС/. Министерство экономического развития Забайкальского края поможет найти работу последним 73 сотрудникам Сретенского судостроительного завода, которых сократили из-за банкротства предприятия. Об этом журналистам в четверг сообщил вице-премьер-министр экономического развития региона Александр Бардалеев.

"Предприятие находится в тяжелом финансовом состоянии уже давно, еще в 2012 году началась процедура банкротства, которая длится до сегодняшнего дня. На текущий момент сокращены 73 последних сотрудника, которые числились на предприятии, эту информацию предоставил нам конкурсный управляющий на предприятии. Сейчас мы собираем информацию по уровню квалификации, по опыту, по стажу всех уволенных сотрудников. В дальнейшем будем принимать решение об их трудоустройстве как на территории Сретенского района, так и в соседних", - сказал Бардалеев.

Как подчеркнул глава Минэкономразвития региона, ведомство параллельно ищет инвестора для покупки завода. "Один потенциальный инвестор уже посетил завод. Сейчас он оценивает производственный потенциал, в том числе возможность заведения своих видов производства, которые ему интересны. Для нас важно, чтобы туда заходил один инвестор, который бы все использовал как единый имущественный комплекс", - отметил Бардалеев.

Сретенский судостроительный завод основали в 1934 году в поселке Кокуй на реке Шилке, был судостроительным заводом полного цикла. В последние годы предприятие занималось судостроением, ремонтом железнодорожного, горнорудного и сельскохозяйственного оборудования, производило мебель и товары народного потребления. В декабре 2018 года из-за невыплаты 372 работникам судостроительного завода заработной платы возбудили уголовное дело, после этого руководство предприятия выплатило сотрудникам 8,2 млн рублей.