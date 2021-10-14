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В Минтруде заявили о снижении уровня безработицы в России до 4,4%

В центрах занятости на учете состоят менее 850 тыс. безработных
© Артем Геодакян/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Уровень безработицы в России снизился до допандемических показателей и составляет сегодня 4,4% по методологии Международной организации труда. В центрах занятости на учете состоят менее 850 тыс. безработных, заявил в четверг министр труда и социальной защиты Антон Котяков на Евразийском женском форуме.

"В РФ рынок труда восстановился [и вернулся] на допандемический показатель, это действительно так. Уровень безработицы по методике Международной организации труда составляет сейчас 4,4%, при этом граждан, состоящих на учете в центрах занятости, сегодня менее 850 тыс. человек", - сказал он на сессии "Социальные изменения - 2030. Миссия женщин в достижении инклюзивного устойчивого развития".

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