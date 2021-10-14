Меликов: консолидация власти и общества позволит решить застарелые проблемы Дагестана

МАХАЧКАЛА, 14 октября. /ТАСС/. Консолидация усилий власти и общества, а также комплексный подход к решению задач позволят справиться с застарелыми проблемами Дагестана, наиболее острые из которых - бедность населения, а также отсутствия необходимой инфраструктуры. Об этом заявил на сессии парламента Дагестана избранный глава республики Сергей Меликов.

В четверг Народное собрание (парламент) Дагестана избрало Меликова главой республики, за него проголосовали 82 из 90 депутатов.

"Какой-то кампанейщиной за год-два серьезные инфраструктурные проблемы, накапливавшиеся десятилетиями, не решить. Здесь нужен комплексный поход, готовность к кропотливой многолетней работе, от качества которой будет зависеть будущее республики… Есть огромный потенциал - нужна консолидация всех сил на основе наших традиционных ценностей, уникального исторического опыта единства, межнационального согласия и межконфессионального мира, богатейшего духовного наследия Дагестана", - сказал Меликов, обращаясь к депутатам.

Он отметил, что одной наиболее острых проблем Дагестана остается бедность населения.

"Согласно статистике, средняя зарплата у нас составляет около 32 тысяч рублей, что ниже, чем по стране на 60%... Отвечая в ходе встреч в городах и селах на мои вопросы о размере зарплаты, мало кто называл подобные суммы. Напрашивается вывод о наличии глубокого разрыва в доходах населения. Почти полмиллиона дагестанцев живут за чертой бедности, причем, эта цифра за пять лет выросла примерно на 18%", - пояснил Меликов.

Инфраструктура и социальные услуги

Еще одной масштабной проблемой для региона, по словам Меликова, является состояние инфраструктуры. "Постоянные перебои в электро-, газо-, водоснабжении, некачественная питьевая вода, отсутствие нормальной канализации, стихийные свалки, разбитые дороги и ветхие мосты - то, что сегодня характеризует отдаленные уголки нашей республики", - пояснил избранный глава Дагестана.

Он также напомнил, что из-за неудовлетворительного состояния коммунальных сетей после недавних обильных осадков оказались затоплены улицы в Махачкале, а некоторые микрорайоны регионального центра остались без света и воды.

Меликов также обратил внимание на проблемы с доступностью социальных услуг в республике. "Устроить ребенка в детский сад или школу, получить медицинскую помощь, льготные лекарства или меры социальной поддержки, элементарные услуги для многих жителей - очень сложная задача", - пояснил он.

По его словам, для решения этих и многих других проблем сегодня в Дагестане внедряются новые подходы и методы управления, разрабатывается новая система планирования, Стратегия социально-экономического развития региона до 2023 года.