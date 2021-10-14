Минпромторг рекомендует сетям заключать прямые договоры по социально значимым продуктам

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Минпромторг рекомендует торговым сетям переходить на прямые договоры с поставщиками социально значимых продуктов, сообщил через пресс-службу статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

"Мы рекомендовали торговым сетям переходить на прямые договоры с поставщиками социально значимых продуктов. Речь о сельскохозяйственной продукции, цены на которую подвержены сезонным колебаниям: мясе, молоке, яйцах, товарах "борщевого набора", - сказал он.

Евтухов отметил, что при покупке на оптовом рынке флуктуация цен на эти продукты высока. "И государству, и бизнесу необходим более-менее точный прогноз колебания цены. Прямые договоры содержат формулу условной справедливой цены на товары, что, в конечном итоге, позволяет снизить конечную стоимость продукции "в полке", - считает он.

Замглавы Минпромторга отметил, что министерство развивает прямые каналы продаж, поскольку путь от производителя до потребителя должен быть максимально коротким. При этом сама отрасль торговли, по его мнению, должна оставаться максимально диверсифицированной. "Нам нужны все форматы торговли на рынке: и крупные, и средние, и малая розница", - считает Евтухов. Он подчеркнул, что небольшие производители также должны иметь возможность быстро и просто реализовать свою продукцию.

"Поэтому должны работать такие формы, как магазины у дома, объекты стрит-ритейла, ярмарки, оптовые и розничные рынки, фуд-траки. Именно через такие торговые точки, в основном, реализуется продукция мелких хозяйств", - пояснил замминистра.

Поддержка малых и средних предпринимателей

Евтухов напомнил, что в начале 2021 года правительство РФ утвердило распоряжение о неотложных мерах по поддержке малых и средних предпринимателей в сфере торговли. Согласно распоряжению, региональным органам исполнительной власти и органам местного самоуправления было поручено увеличить количество малых форматов торговли (рынков, ярмарок, объектов нестационарной и мобильной торговли, специально отведенных мест торговли для населения, и др.), оказывать содействие в получении необходимого количества мест размещения нестационарных торговых объектов (НТО) и мобильных торговых объектов (МТО), торговых мест на ярмарках и розничных рынках.

Кроме того, регионы должны продлевать договоры на размещение нестационарных и мобильных торговых объектов без проведения торгов, а также внести изменения в необходимые акты и упростить вопросы организации и ведения малого торгового бизнеса. Евтухов отметил, что выполнение этого поручения уже показывает нужный эффект. "В 2021 году количество ярмарок в России выросло, по отношению к 2019, допандемийному году, на 30%. А по отношению к 2020 году - на 60%", - заявил замглавы Минпромторга.

Он добавил, что в субъектах России принимаются или уже приняты необходимые местные нормативные акты и изменения, которые упрощают и делают понятными правила работы малого бизнеса. "Мы рассчитываем на увеличение количества малых торговых объектов в этих регионах", - сказал Евтухов. Кроме того, он напомнил, что сейчас в Госдуме ожидает первого рассмотрения разработанный Минпромторгом законопроект, направленный на поддержку и развитие нестационарной и мобильной развозной торговли. Законопроект предусматривает определение прозрачных правил предоставления мест для нестационарных и мобильных торговых объектов.

"Все упомянутые меры в совокупности приведут к улучшению ситуации с ценами прежде всего на свежую скоропортящуюся продукцию: мясную и рыбную продукцию, овощи, фрукты, ягоды", - заключил он. Ранее в ходе совещания премьер-министра РФ Михаила Мишустина с членами правительства сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заявил о том, что Минсельхоз совместно с Минпромторгом прорабатывает возможность прямого сбыта овощей для малых и средних хозяйств.