Эксперты: дополнительная поддержка животноводов создаст условия для стабилизации цен в РФ

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Дополнительная поддержка животноводов, оказываемая государством, создаст условия для стабилизации цен в России. Такую точку зрения журналистам озвучили эксперты мясного рынка.

Ранее в ходе совещания премьер-министра РФ Михаила Мишустина с членами правительства министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сообщил, что для производителей мяса в 2021 году предусмотрены льготы на закупку кормов, объем финансирования которых составляет 10 млрд рублей.

"В условиях роста себестоимости производства скота и птицы дополнительная поддержка предприятий отрасли на закупку кормов очень своевременна. Она поможет ускорить темпы прироста производства и стабилизировать цены на мясо. Это особенно важно для сохранения устойчивости производства на малых и средних предприятиях отрасли", - считает руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.

Он напомнил, что Россия полностью обеспечивает себя свининой и мясом птицы, снижается доля импорта в потреблении говядины. "Но надо и дальше снижать зависимость цен на внутреннем рынке от мировой конъюнктуры, использовать природно-климатический и инвестиционный потенциал, чтобы, отдавая приоритет внутреннему рынку, способствовать диверсификации российского экспорта, поставляя на мировой рынок животноводческую продукцию с высокой добавленной стоимостью", - сказал он.

Генеральный директор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев напомнил, что в конце 2020 года стоимость зерна подскочила на 40-50% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. В результате вся животноводческая отрасль столкнулась со стремительным удорожанием кормов. Кроме того, себестоимость производства живых свиней все равно выросла на 25-30%. По мнению Ковалева, выделение животноводам дополнительных средств поможет снизить давление на стоимость мясной продукции из-за повышения себестоимости производства, а, значит, возникнут условия для стабилизации оптовых и потребительских цен.

Позиция птицеводов

Генеральный директор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов отметил, что сейчас перед отечественной птицеводческой отраслью стоит очень важная задача: выстроить собственную племенную базу и обеспечить независимость от поставок импортного инкубационного яйца. Для этого многим птицефабрикам нужно построить собственные репродукторы, что потребует достаточно больших финансовых затрат.

"Поэтому дополнительная поддержка со стороны государства очень важна. Она позволит ускорить процесс модернизации наших предприятий. При этом многое уже сделано. Так, птицеводам предоставляются субсидии на строительство и модернизацию репродукторов первого и второго порядков", - сказал он.

Лахтюхов напомнил, что себестоимость произведенной продукции в значительной степени зависит от цен на корма. "Поэтому компенсация затрат на закупку кормов позволит скорректировать конечную себестоимость птицеводческой продукции, а субсидирование перевозки зерна в центр России поможет снизить стоимость кормов", - заключил он.