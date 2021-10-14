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Глава Кузбасса заявил о нехватке шахтеров из-за роста добычи угля

Кемеровская область обеспечивает половину российской угледобычи

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Рост добычи угля спровоцировал нехватку шахтеров в Кузбассе. Об этом сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев на "Российской энергетической неделе" в четверг.

"Когда у нас вынуждены были останавливаться часть угольных предприятий, мы думали, что это будет для нас трагедией. Что делать с нашими шахтерами? Никакой трагедии нет. Их "разобрали" моментально. <…> Теперь у нас подъем угля, уголь добываем, в угольной отрасли у нас нехватка людей в Кузбассе", - сказал он.

Глава региона пояснил, что кузбасские шахтеры пользуются большим спросом на рынке труда, поскольку имеют высокий уровень подготовки и способность принимать быстрые и эффективные решения.

Кемеровская область обеспечивает половину российской угледобычи и почти 70% экспорта угля из России. Основные потребители кузбасского угля находятся в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где спрос и цены выше, чем на западных рынках.

Международный форум "Российская энергетическая неделя" - дискуссионная площадка в России, направленная на обсуждение вызовов и перспектив развития мирового ТЭК. В 2021 году конференция проходит в московском Манеже 13-15 октября.

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