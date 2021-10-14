В США призвали МВФ и ВБ принять меры по укреплению доверия после скандала с Doing Business

ВАШИНГТОН, 14 октября. /ТАСС/. Скандал вокруг аудиторского отчета американской компании WilmerHale, которая заявила о выявленных нарушениях в докладе Всемирного банка (ВБ) Doing Business за 2018 год, может снизить доверие к международным финансовым институтам, если в ответ ими не будут приняты серьезные меры. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении министра финансов США Джанет Йеллен по итогам заседания Международного валютно-финансового комитета (МВФК). Данная структура является руководящим органом Международного валютного фонда (МВФ).

"Результаты расследования относительно несоответствий в [докладе] Doing Business могут сократить доверие к международным финансовым институтам, если не будет принято решительных мер с целью поднять подотчетность, обеспечить беспристрастность данных и предотвратить злоупотребления", - говорится в тексте.