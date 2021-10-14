Россия и Финляндия договорились о запуске поездов "Аллегро" для туристов

ХЕЛЬСИНКИ, 14 октября. /ТАСС/. Россия и Финляндия принципиально договорились о запуске туристических поездов "Аллегро" между Санкт-Петербургом и Хельсинки, это может произойти в ближайшее время, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров журналистам по итогам заседания российско-финской межправкомисси, в которой Мантуров является сопредседателем.

"Мы сегодня принципиально договорились о возобновлении железнодорожного маршрута, туристического пассажирского - это "Аллегро". Принципиально технических сложностей с финской стороны нет. Ждем окончательного решения министерства здравоохранения Финляндии и думаю, что в ближайшее время в этой части будет принято решение", - сказал Мантуров. Он уточнил, что рассчитывает на возобновление курсирования поездов в ближайшее время.

Въезд со "Спутником"

По словм Мантурова, Россия рассчитывает, что Финляндия разрешит въезд российских туристов, вакцинированных "Спутником", этот вопрос обсуждался.

"Мы в этом направлении только начали взаимодействовать, сегодня поставили на повестку дня этот вопрос. Коллеги из российского Минздрава уже начали отрабатывать с финскими партнерами", - сказал он.

"Очень рассчитываем на то, что такие решения будут приняты, поскольку это существенно влияет на возобновление туристических потоков", - добавил министр.

Он напомнил, что в допандемийный 2019 год в РФ из Финляндии въехало почти 800 тыс. человек, а из России в Финляндию - 3,8 млн человек. Сейчас поток снизился более чем на 80%.

"Такие решения будут способствовать восстановлению взаимных поездок", - подчеркнул Мантуров.

Ранее в пресс-службе финского железнодорожного оператора VR сообщили ТАСС, что возобновление железнодорожного сообщения между странами возможно к рождественскому сезону, то есть в конце ноября - начале декабря.

В четверг Финляндия приняла решение с 18 октября открыть для пассажирского железнодорожного сообщения с РФ погранпункт Вайниккала на финско-российской границе, его закрытие ранее было препятствием для возобновления пассажирских перевозок по железной дороге. VR сообщал, что компания готова возобновить железнодорожные перевозки пассажиров, однако для этого необходимо открытие пункта Вайниккала, закрытого для этого типа перевозок по решению финской стороны из-за пандемии.

Между странами уже возобновлены авиаперевозки. Въезд туристов из РФ в Финляндию пока невозможен, ограничения действуют минимум до 24 октября.