Размер маткапитала на следующий год скорректируют по фактической инфляции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Размер материнского капитала на 2022 год будет скорректирован по поручению президента РФ Владимира Путина. Индексация будет происходить по фактической инфляции в первых числах января, заявил в четверг министр труда и социальной защиты Антон Котяков журналистам.

"В соответствии с поручением президента мы его пересмотрим, но для корректировки статьи в законе о бюджете на перспективу требуется изменение в базовом законе о материнском капитале", - сказал он на полях Евразийского женского форума.